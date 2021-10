Orkiestra Baczków ponownie w programie „Mam Talent”. Muzycy spod Bochni od razu awansowali do półfinału!

Pierwszy występ Orkiestry Dętej z Baczkowa w "Mam Talent" można było obejrzeć w minioną sobotę (2.10.2021). Muzycy z gminy Bochnia wykonali utwór "This Is Me" z musicalu "The Greatest Showman". Jurorzy byli oczarowani ich występem. Jeden z nich - Jan Kliment - postanowił wykorzystać swój "Złoty przycisk". Wciskając go, dał orkiestrze od razu awans do półfinału.

To jest performance! Wszyscy byliście świetni. Wokalistka - świetna. This is it!" - zachwycał się Jan Kliment.

Pozostali jurorzy też nie mogli się nachwalić zespołu. Agnieszka Chylińska była zaskoczona, że tyle utalentowanych osób może mieszkać w jednej wsi. Wniebowzięta była też Małgorzata Foremniak.

Swojej radości nie kryje kapelmistrz Orkiestr z Baczkowa. - Udział w „Mam Talent” to kolejna przygoda. Mamy w związku z tym dużo pracy, liczymy, że nasze występy zainspirują młodzież do gry na instrumentach dętych, a nam wskażą nowe ścieżki rozwoju. Chcemy popularyzować muzykę orkiestr dętych w całej Polsce. To, co jest nowego w naszym występie, to połączenie elementów musicalu i muzyki orkiestrowej - mówi Wojciech Zwierniak.