Osłabiona Cracovia zakończyła sezon w piłkarskiej ekstraklasie porażką z Ruchem w Kotle Czarownic

Trudno wygrać mecz, nie oddając celnego strzału. A taki właśnie przebieg miała pierwsza połowa w wykonaniu gości na Stadionie Śląskim. Gospodarze też nie rozpieszczali 18 tysięcy widzów efektownymi akcjami, ale wystarczyło, że tylko raz piłka poleciała w światło krakowskiej bramki, by nastąpił przełom. Dokonał tego strzałem głową Soma Novothny po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Miłosza Kozaka w doliczonym czasie tuż przed przerwą (w 16. min ten sam piłkarz minimalnie chybił z 16 metrów).

Po zdobytym golu Węgier popędził w kierunku ławki rezerwowych, gdzie zdobycz zadedykował Tomaszowi Foszmańczykowi.

Kapitan Ruchu opuścił boisko już w 12. minucie. To była zaplanowana akcja, gospodarze utworzyli dla 38-letniego, kończącego karierę piłkarza szpaler, w ten sposób dziękując mu za powrót w 2019 roku do Chorzowa i wywalczenie z drużyną awansu do ekstraklasy.

Tomasz Foszmańczyk w szpalerze piłkarzy Ruchu Chorzów podczas meczu z Cracovią PAP/Michał Meissner

W Cracovii też nie zabrakło sentymentalnych gestów. Opuszczającemu klub 37-letniemu Lukasowi Hrosso w dowód wdzięczności za lata spędzone w "Pasach" pozwolono rozegrać ostatni mecz z opaską kapitana.