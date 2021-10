Ośrodek kultury na nowohuckim osiedlu Zgody 7 obchodzi trzecie urodziny. Jakie będą atrakcje dla dzieci i dorosłych?

W sobotnie przedpołudnie 16 października dzieci puszczą wodze wyobraźni podczas futurystycznych warsztatów literackich, które będą zapowiedzią rozpoczynającego się dwa dni później Festiwalu Conrada. Zajęcia zatytułowane „Projekt przyszłości” będą toczyły się wokół pytania, jak wyobrażali nas sobie ludzie żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. Wspólne rozważania zakończy stworzenie projektu przyszłości, który doskonale wpisze się w obchodzone w tym roku 100. Urodziny Stanisława Lema. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 11 i poprowadzi je Anna Kwiatkowska. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Tego samego dnia o godzinie 15 wspólnie z Justyną Florek dorośli uczestnicy warsztatów wykonają bransoletki z sutaszu. Sutasz to rodzaj haftu, do wykonania którego wykorzystuje się kolorowe sznurki. Technika polega na artystycznym łączeniu kamieni i koralików z wielobarwnymi sznurkami, przez co pozwala na tworzenie unikatowej biżuterii. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych.