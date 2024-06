Ostatnia premiera sezonu w Teatrze Groteska. Premiera "Dziwnego przypadku psa nocną porą"

Bohaterem spektaklu jest Christopher Boone, piętnastoletni chłopiec z zespołem Aspergera, który pewnego poranka znajduje martwego psa sąsiadki i postanawia odkryć, kto jest sprawcą. Nigdy dotąd nie opuścił sam ulicy, przy której mieszka, ale by rozwiązać zagadkę wyrusza w przerażającą podróż, która wywróci jego świat do góry nogami… Przy okazji rozwiązywania kryminalnej zagadki, Christopher rozwiązuje bowiem także zagadkę dotyczącą swojego życia i rodziny. W rolę głównego bohatera wciela się Bartłomiej Olszewski.

- Chciałam pokazać nie tyle samą fabułę, co świat Christophera. Działamy bardzo sensorycznie, staramy się pokazać nieoczywistość tego świata, pokazać, co dzieje się w jego głowie i wnętrzu. To, co znamy z publicznych wizerunków osób w spektrum, czyli np. natrętne powtarzanie gestów wynika z kulminacji emocjonalnej i to staramy się nazwać poprzez światło, dźwięk. Bohater ma zamontowany w czapce mikrofon, dzięki któremu możemy wzmocnić głos, np. wówczas gdy ktoś na niego krzyczy, żeby pokazać, jak odbierają to osoby w spektrum – wyjaśnia Agata Biziuk-Brajczewska. - Chciałam oddać hołd osobom, które zmagają się ze spektrum i oswoić społeczeństwo z tym aspektem.