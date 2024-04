Ostatnia sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu. W kolejnej zobaczymy wiele nowych twarzy. Zobacz zdjęcia

- Zawsze znajdywaliśmy wspólny język i dotrwaliśmy bez większych zakłóceń do końca kadencji. Życzyłbym sobie, żeby następna rada również tak pozytywnie podchodziła do wszystkich problemów z takim zaangażowaniem i przejęciem jak ta. Bardzo państwu dziękuje - mówił do radnych VIII kadencji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.