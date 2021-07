Oświęcim. 16-latek podejrzany o uszkodzenie ciała o kolegi za pomogą noża trafił do Policyjnej Izby Dziecka. 15-latek w szpitalu

16 i 15-letni mieszkańcy Oświęcimia ok. godz. 18 przebywali pod blokiem przy ul. Budowlanych. O coś ostro pokłócili się. Starszy wyjął scyzoryk i zaczął zadawać ciosy 15 –latkowi, po czym zbiegł.

Ranny chłopiec został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Po badaniach lekarskich stwierdzono u niego cztery rany w okolicy klatki piersiowej. Na szczęście niezagrażające życiu. 15-latek pozostał w szpitalu na obserwacji.

Policjanci natychmiast wszczęli poszukiwania nieletniego sprawcy. Został on zatrzymany w miejscu zamieszkania, kilkadziesiąt minut po zdarzeniu.

- Trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Po wykonaniu wstępnych czynności nieletni został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka. O jego dalszym losie zdecyduje sędzia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydział Rodzinny i Nieletnich - informuje asp. szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Co może grozić 16-letniemu nożownikowi z Oświęcimia?

W przypadku dorosłego sprawcy uszkodzenia ciała za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Nastolatek może trafić do poprawczaka lub mieć dozór kuratora. To zależy od zeznań chłopców i ewentualnych świadków. Nie wiadomo o co poszło nastolatkom.