Oświęcim. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To już 25. rok nauki oświęcimskich seniorów [ZDJĘCIA]

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 25 rok działalności

Uniwersytety Trzeciego Wieku są bardzo popularną formą edukacji oraz zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej seniorów. Oprócz możliwości zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zapewniają, pomoc w przystosowaniu się uczestników zajęć do nowych, zmienionych poprzez przejście na emeryturę czy rentę warunków życia.

Oświęcimski powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury. Działało wówczas w Polsce zaledwie 19 uczelni dla seniorów. Pierwszy rok akademicki został zainaugurowany 4 października, wówczas indeksy odebrało ok. 100 studentów. Dziś zrzesza ok. 300 słuchaczy w wieku od 55 do 88 lat.