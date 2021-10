Oświęcim. Jeszcze kilka lat i znikną korki? GDDKiA wybrała wykonawcę budowy odcinka drogi ekspresowej S1 Bieruń-Oświęcim

Krótki, ale jakże ważny odcinek S1 ma szansę na realizację

- Najkorzystniejszą z dziewięciu złożonych ofert złożyła firma Strabag, która koszt wykonania zadania wyceniła na ponad 212 mln zł

– informuje GDDKiA, oddział Katowice. - Wybudowanie brakujących odcinków pomiędzy Mysłowicami a Oświęcimiem pozwoli na domknięcie drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłem Kosztowy i Bielskiem-Białą. Trwa jeszcze weryfikacja ofert złożonych w drugim przetargu - dla odcinka Mysłowice-Bieruń - dodaje.

Wykonawca wybuduje bardzo istotny, choć niewielki fragment drogi ekspresowej S1. Chodzi o odcinek o długości 2,9 km, do tego łącznicę, czyli odcinek drogi ruchu przyspieszonego o długości ok. 2 km oraz drogi zbiorczej - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Inwestycja, obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich, czyli mostów, wiaduktów itp. Połączy S1 poprzez węzeł Bieruń, z drogą krajową nr 44.