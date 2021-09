Oświęcim. Na Rynku Głównym pojawią się filmowcy. Będą utrudnienia dla mieszkańców i turystów. Zobacz kiedy [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]

Podróż w przeszłość w sercu Starego Miasta w Oświęcimiu

Zdjęcia do filmu „Strefa interesu” rozpoczęły się w sierpniu na jednej z posesji przy ul. Legionów. Teraz filmowcy przeniosą się na Rynek Główny, gdzie od środy (8 września 2021 r.) powstaje scenografia nawiązująca do czasów II wojny światowej. Autorzy filmu podkreślają, że zależy im na jak najwierniejszym oddaniu atmosfery w okupowanym mieście. A to wymaga ograniczenia, a wręcz zamknięcia części Starego Miasta dla mieszkańców i gości.