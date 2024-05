"Oświęcim. Zapomniana historia". Film dokumentalny o mieście przed wojną, przenikaniu się społeczności Polaków i Żydów. Premiera wkrótce

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Nowy film o przedwojennym Oświęcimiu

Po zakończeniu wojny na krótki czas wrócił do rodzinnego miasta. W 1946 roku wyemigrował do Szwecji, a jego rodzeństwo do Stanów Zjednoczonych. W 1962 roku, mimo protestów rodziny, powrócił do Oświęcimia i zamieszkał na parterze rodzinnego domu.

Po śmierci 26 maja 2000 roku został pochowany na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu. Był ostatnim Żydem mieszkającym w mieście, w którym przed wojną Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców.

Początki ich obecności w Oświęcimiu sięgają I połowy XVI wieku. W 1666 roku Żydzi mieli w mieście 20 budynków. W 1765 roku mieszkało tutaj 133 Żydów. Liczba ta rosła, w 1910 roku było ich 3000, w 1921 - 4950, tj. 40 proc. ogółu ludności Oświęcimia, a przed wybuchem II wojny światowej ok. 7000. Większość zginęła w niemieckich obozach, głównie KL Auschwitz.