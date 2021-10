Pałac Dolańskich w Radłowie kupi Krzysztof Witkowski, prezes Bruk-Betu. Biznesmen ma ciekawe plany związane z zabytkiem [ZDJĘCIA]

Pałac Dolańskich. Tak wygląda zabytek w Radłowie

Pałac Dolańskich w Radłowie jeszcze do niedawna był siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach, z roku na rok coraz mniej uczniów decydowało się na naukę w radłowskiej szkole. Dwa lata temu samorząd powiatu tarnowskiego podjął więc decyzję o zamknięciu placówki. Od tej pory pałac stoi pusty, a starostwo zdecydowało się go sprzedać. Do ogłoszonego przetargu stanął tylko Krzysztof Witkowski. Prezes Bruk-Betu wyłoży za obiekt blisko pięć milionów złotych.