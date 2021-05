Pod Tarnowem można kupić okazały pałac, a wraz z nim... salę gimnastyczną po zamkniętej szkole [ZDJĘCIA]

Około 1830 r. na miejscu wcześniejszego pałacu biskupiego Karol Kiński rozpoczął budowę nowego, potężnego gmachu. Wzniesiony został piętrowy, klasycystyczny, murowany pałac na planie litery C, którego skrzydła obejmują obszerny dziedziniec. Powierzchnia budowli to prawie 1500 m kwadratowych, a kubatura ponad 20 tysięcy metrów sześciennych

Po wojnie pałac wraz z otaczającym go folwarkiem upaństwowiono a część ziem rozparcelowano. W 1945 r. w pałacu rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące, które ukończyli m.in. były prymas Polski abp Józef Kowalczyk czy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Z czasem jednak liczba uczniów chętnych do nauki w Radłowie malała, aż dwa lata temu szkołę zamknięto.

Pałac chętnie przejęłaby gmina

O przekazanie opuszczonego budynku po dawnym pałacu na rzecz gminy Radłów bezskutecznie, jak dotąd, zabiegał burmistrz miasteczka – Zbigniew Mączka. Wspiera go w tych staraniach radny powiatowy Marek Podraza. Obaj przekonują, że powiat przejął pałac za darmo od Skarbu Państwu, więc przez analogię powinien przekazać go gminie w formie darowizny. Podnoszą również argument, że sprzedaż pałacu to sprzeniewierzenie się woli byłych właścicieli i spadkobierców tego obiektu, którzy wiedząc, że służy on społeczeństwu jako szkoła, dotąd nie rościli sobie do niego praw, a teraz mogą zmienić zdanie.