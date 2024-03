Pamięć o mieszkańcach ziemi oświęcimskiej. Pomagali Żydom, chociaż groziła za to kara śmierci im i ich rodzinom. Zdjęcia

Uroczystość na placu Kościuszki w Oświęcimiu

Potrafili stanąć ponad strachem

Jedenastu "Sprawiedliwych" z ziemi oświęcimskiej

Któregoś dnia do domu Władysławy Ochwat wpadło gestapo. Niemcy zapytali małą dziewczynkę, kto to jest ta pani, wskazując na Władysławę. To jest moja mamusia - odparła - opowiadał Tomasz Wieliczko podczas spotkania w oświęcimskiej placówce.

W obawie, że Niemcy nie odpuszczą przekazała Noemi Marii Hajdo, która w 1943 roku wyjechała z nią do Wiednia. Już w Wiedniu Maria Hajdo została aresztowana, ale nie w związku z Noemi, ale wcześniejszą pomocą więźniom obozu. Trafiła do KL Auschwitz. Ostatecznie rodzinie udało się wyrwać ją z obozowego piekła. Po wojnie nadal opiekowała się dziewczynką do 1947 roku, gdy została zabrana do Palestyny przez syjonistyczną organizację Koordynacja ds. Dzieci i Młodzieży poszukującej żydowskich sierot.

Antoni Wrona udostępnił na wystawę w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którym uhonorowani zostali jego przodkowie Archiwum Bogusław Kwiecień

Podobne były losy kilku innych rodzin i mieszkańców, w tym Matlaków z Przeciszowa, Marii Piecuch z Oświęcimia, Katarzyny Bydoń z Chełmka.

Potomkowie "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" na ziemi oświęcimskiej podczas spotkania w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Archiwum Bogusław Kwiecień

Wśród odznaczonych medalami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest ponad 28 tys. 200 osób z 51 krajów, z czego przeszło 7200 to Polacy, w tym 11 mieszkańców ziemi oświęcimskiej: