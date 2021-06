Park Kulturowy w Nowej Hucie już działa. Szpecące reklamy znikają z miejskiej przestrzeni. Zobacz zdjęcia przed i po Marcin Banasik

Z witryn sklepowych i ścian bloków zniknęły kolorowe reklamy. Z dachu jednego z budynków przy Placu Centralnym zdjęto również szpecący baner. To skutki regulacji zawartych w Uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta, które weszły w życie pod koniec listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 29 maja. Zobaczcie jak wywiązali się z tego obowiązku.