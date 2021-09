Park miejski w Olkuszu na celowniku wandali. Popisane ławki, porozrzucane śmieci i zniszczona altana [ZDJĘCIA]

Park w Olkuszu miejscem spokoju? Niekoniecznie

Park miejski w Olkuszu znajdujący się przy ul. Sławkowskiej, to świetne miejsce do spędzania wolnego czasu. Wszystkie alejki parku znajdują się pod drzewami, co przynosi ulgę w upalne dni. Mieszkańcy mogą odpocząć na ławce lub w altance, a najmłodsi mogą wybawić się na placu zabaw. Wielu olkuszan omija jednak to miejsce ze względu na jego stan.

Z ławek zamontowanych wzdłuż alejek odchodzi już lakier. Nie byłby to duży problem, gdyby nie napisy wykonane markerem. Na ławkach najczęściej widnieją wulgarne napisy lub pseudonimy autorów. Jeszcze gorzej prezentuję się trawnik dookoła ławek. Tam nietrudno natknąć się na potłuczone butelki, puste puszki po piwie, czy opakowania po papierosach. A przecież tuż obok, są kosze na śmieci.