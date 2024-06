Park przy Dworze Czeczów w Krakowie zostanie odnowiony, ale nieprędko. Miejskie plany budżetowe są, ale to może być zbyt mało

To jednak nie wszystko. W odpowiedzi na interpelację radnej Grażyny Fijałkowskiej, urzędnicy odpowiadają, że: "Zadanie "Odnowa parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie" znajduje się ponadto na liście projektów stanowiącej załącznik do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej w latach 2021-2027, uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Uzyskanie dofinansowania pozwoli na kompleksową realizację prac w latach 2025-2027 i wykorzystanie ww. środków z WPF jako wkład własny do projektu".

- Zadanie to było w latach ubiegłych przedmiotem analiz podczas prac nad projektami budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale z uwagi na ograniczone środki nie zostało ostatecznie uwzględnione w najbliższej perspektywie czasowej - tłumaczą urzędnicy. Dodają również: - W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono natomiast środki w kwocie 500 tys. zł na rok 2026 oraz 2,5 mln zł na rok 2027, które pozwolą na realizację prac budowlanych we wspomnianych latach.

Co ma się zmienić?

Dwór Czeczów

Kiedyś nazywano go "Białym dworem". Wraz z wybuchem II wojny światowej został przejęty przez Niemców, a po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa. Dopiero na początku lat 90. prawa do pałacu odzyskali jego spadkobiercy. Wpisany do rejestru zabytków, został przez Czeczów przekazany miastu pod warunkiem, że będzie on ośrodkiem działań na rzecz kultury. Dzięki temu, w 2007 r. obiekt udało się odnowić i uczynić go siedzibą domu kultury.