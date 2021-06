Park Rozrywki Zatorland w Zatorze. Gigantyczny park ruchomych dinozaurów. Doskonały pomysł na weekend [ZDJĘCIA, WIDEO] AKTUALIZACJA Sławomir Bromboszcz

Park Rozrywki Zatorland w Zatorze to największy park ruchomych dinozaurów w Europie Środkowej. Pośród drzew znajduje się przeszło 100 różnych dinozaurów, większość z nich to eksponaty ożywione. Znajduje się tam także muzeum szkieletów i skamieniałości oraz park mitologii, owadów oraz lunapark. To miejsce szczególnie warto odwiedzić z dziećmi. Zobaczcie zdjęcia. AKTUALIZACJA