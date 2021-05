Jazda motocyklem i quadem po lasach będzie legalna? Lasy Państwowe chcą się dogadać z fanami offroad. Przyrodnicy i turyści oburzeni

Lasy, parki i inne podobne tereny rekreacyjne, jak dotychczas nie są miejscem dla osób, które lubią brawurową jazdą quadami i motocyklami crossowymi. Obecnie za nieuprawniony wjazd do lasu grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, a jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, może zakończyć się grzywną nawet do 5 tys. zł.

Tymczasem Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zwróciła się do skupiającego amatorów tego typu sportu motorowego, czyli środowiska offroadowego, z prośbą o pomoc w przy "rozwiązaniu istotnych dla wszystkich stron problemów związanych z jazdą po lasach".

Tysiące motocyklistów zaangażowało się w ten projekt

Chodzi o stworzenie możliwości legalnego uprawiania off-roadu, co oznaczałoby zmianę obecnych przepisów, tak by motocykliści i jeżdżący quadami mogli to robić bez obawy przed karą.