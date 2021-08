Pierwsze Miejsce Przyjazne Rowerzystom w powiecie olkuskim. Czy Olkusz naprawdę jest przyjazny dla rowerzystów? Paweł Mocny

Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu jako pierwszy obiekt w powiecie olkuskim otrzymał certyfikat Miejsce Przyjazne Rowerzystom. Do grona takich miejsc zaliczane są na przykład muzea, hotele, a nawet restauracje posiadające ofertę dostosowaną do potrzeb rowerzystów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu, olkuski Punkt Informacji Turystycznej będzie promowany w materiałach dedykowanych turystom rowerowym. Urząd gminy chwali się tym. Ale czy nie powinien się wstydzić? Bo tak naprawdę, obnaża to brak innej infrastruktury dla cyklistów.