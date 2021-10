Pijany weekend w Zakopanem. Pijacka awantura była nawet w schronisku górskim

W miniony weekend policjanci interweniowali ponad 150 razy na terenie całego powiatu tatrzańskiego, łącznie z Tatrami. Najczęściej wobec nietrzeźwych i agresywnych osób.

- Najwięcej interwencji dotyczyło pijanych osób, awantur i zakłócenia ciszy nocnej. Sobotnia noc zakończyła się zatrzymaniem aż sześciu osób, które zdecydowanie przesadziły z alkoholem. Nasza najmłodsza „lokatorka” zatrzymana do wytrzeźwienia miała ukończone zaledwie 18 lat. Dziewczyna pozostawiona w nocy sama na Krupówkach mogła zamarznąć. Pozostali zatrzymani to panowie, którzy również wymagali naszej interwencji. Jeden z nich zaatakował i znieważył interweniujących policjantów. Teraz do kosztów zatrzymania do wytrzeźwienia musi doliczyć czekającą go sprawę karną - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Doszło również do interwencji w schronisku górskim, gdzie pijana para awanturowała się zakłócając spokój i ciszę innym turystom. Policjanci pojazdem terenowym dotarli do schroniska na Kalatówkach i zażegnali kłótnię małżeńską. Tym razem pouczenie wystarczyło.