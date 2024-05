Piłkarski weekend w zachodniej Małopolsce. Ciekawe mecze na każdym szczeblu rozgrywek

Z kolei MKS Trzebinia (17. miejsce, 29 pkt), podejmie w derbach regionu zdegradowaną już Niwę Nowa Wieś (18. miejsce, 20 pkt). W Nowej Wsi zapowiadają jednak walkę do końca o każdy punkt, by godnie pożegnać się ze szczeblem wojewódzkim. Jesienią Niwa wygrała 2:1.

W elicie Małopolski kwestia mistrzostwa została rozstrzygnięta. Z awansu cieszą się już rezerwy Wisły Kraków, które przyjadą do Ryczowa. U progu wiosny wydawało się, że właśnie to spotkanie zdecyduje o mistrzostwie, ale ligowa rzeczywistość napisała własną historię. Jednak wizyta lidera zawsze wywołuje spore emocje i dodatkową motywację wśród jej przeciwników.

Klasa okręgowa - zachodnia Małopolska

Po środowych spotkaniach doszło do zmiany lidera. Brzezina Osiek po remisie na Zgodzie Byczyna oddała palmę pierwszeństwa Victorii Jaworzno. Wprawdzie dwa pierwsze zespoły mają taką samą zdobycz punktową, ale ekipa z Jaworzna jest wyżej ze względu na lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Brzeziną. Teraz osieczanie muszą nie tylko wygrywać swoje mecze, ale także liczyć na potknięcie konkurencji do awansu. Kibice w Jaworznie wierzą jednak, że podopieczni Roberta Moskala nie wypuszczą z rąk szansy na mistrzostwo, jaka się przed nimi otworzyła, a jeszcze kilka kolejek temu wydawała się nierealna. To Victoria traciła kilka punktów do lidera.