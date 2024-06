Piłkarskie orły. Patryk Makuch, napastnik Cracovii – silny, szybki, niezbędny

Mimo tego, że nie jest goleadorem, stał się łakomym kąskiem na krajowym rynku transferowym. Chciał go pozyskać Raków Częstochowa, widać pasuje do koncepcji trenera Marka Papszuna, ale cena – ponoć 1,5 mln euro – okazała się dla częstochowian zaporowa.

Współpraca z Kallmanem

Dobre statystyki

Z „żądłem” Puszczy rywalizował też jeśli chodzi o starcia w powietrzu: 370 do 282 na korzyść Zapolnika, jeśli chodzi o wygrane starcia to Makuch ustąpił mu nieznacznie: 159 do 164. Był piątym zawodnikiem „Pasów” jeśli chodzi o przebiegnięty średni dystans w meczu – 9,28 km, co jest dobrym wynikiem. Makuch jest szybki, ma trzeci rezultat z zawodników Cracovii jeśli chodzi o szybkość sprintu – 34,28 km/h po Patryku Rózdze i Benjaminie Kallmanie, a robi ich w meczu najwięcej z krakowian - 11,69 na mecz. Jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o rozegrane spotkania ligowe, grał we wszystkich 34, podobnie jak pięciu innych piłkarzy.