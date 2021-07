Piotr Kempf: gdybym przyszedł na okupację parku Bednarskiego, jeszcze bardziej zaogniłoby to spór [WYWIAD] Bartosz Dybała Piotr Rąpalski

- Jestem gotowy do rozmowy z każdym, nawet z osobami, które są niezadowolone z naszych działań. Mam nadzieję, że na Zakrzówku powstanie centrum dialogu, gdzie będzie można dyskutować i spierać się - mówi Piotr Kempf. Pytamy go też, co będzie pierwsze: drzewa na Rynku, park Jalu Kurka dla mieszkańców, czy jego dymisja z funkcji dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.