Piwniczna- Zdrój. Mieszkańcy ul. Magóry walczą o dojazd do domów. Są praktycznie odcięci od świata, nie dojedzie tam nawet karetka

Ul. Magóry, do której dojechać można od ul. Zarzeczyk położona jest w pięknym ale trudnym terenie, rozciąga się tam uroczy widok. Wokół są łąki i lasy. Mieszkańcy kilkunastu domów cieszą spokojem, ale borykają się ze sporym problemem.

Piotr Foryś niegdyś mieszkał na ul. Magóry w Piwnicznej. Nadal zajmuje się koszeniem łąk, które znajdują się w okolicy jego starego domu. Droga do jego gospodarstwa, podobnie jak do kilkudziesięciu innych w pobliży, prowadzi przez las. Niebezpieczne i strome podjazdy z osuwającymi się kamieniami i wąwozy. Droga wygląda na nieprzejezdną, tylko niektórzy mieszkańcy, których na to stać mają samochody z napędem 4 x 4, które dają radę górskim, leśnym drogom. Jak przekazuje nasz rozmówca są to drogi gminne. Mieszkańcy od lat walczą o godny dojazd.