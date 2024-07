Plan ogólny dla Krakowa. Ten dokument zadecyduje, gdzie powstaną nowe bloki i parki. Mieszkańcy złożyli około 16,5 tysiąca wniosków

W krakowskim magistracie podsumowano składanie wniosków do planu ogólnego.

Około 16,5 tys. wniosków do planu ogólnego dla Krakowa wpłynęło drogą elektroniczną oraz tradycyjną do Urzędu Miasta. Ta liczba pokazuje, że mieszkańcy są zainteresowani współtworzeniem tego dokumentu oraz wpływem na to jak będzie wyglądać miasto w przyszłości. Mówili o tym prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i jego zastępca Stanisław Mazur we wtorek (2 lipca), podczas briefingu prasowego podsumowującego dotychczasowe działania.

Wnioski do planu ogólnego mieszkańcy mogli składać do 30 czerwca. W ostatni weekend do Urzędu Miasta Krakowa elektronicznie dotarło około 1500 maili zawierających wnioski, przy czym liczba ta nie jest równoznaczna z liczbą wniosków, gdyż w pojedynczym mailu może znajdować się większa ich liczba. Nie wszystkie wnioski przeszły także przez etap rejestracji w systemie zarządzania dokumentacją w UMK. W ostatnim okresie obserwowane było wzmożenie liczby składanych wniosków w różnych placówkach urzędu. W ciągu ostatniego tygodnia pracy do Wydziału Planowania Przestrzennego spłynęło około 3 tys. wniosków. W związku z tym szacowana liczba wniosków to około 16,5 tys. – Liczba tych wniosków może wskazywać, że mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, jak studium wygląda do tej pory, ale także z tego, że podjęliśmy działania informacyjne – zauważył prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Kraków na tle innych dużych miast w Polsce jest na bardzo zaawansowanym etapie przygotowania planu ogólnego. Zarówno Warszawa, jak i Poznań dopiero przygotowują się do tych prac i nie zostały jeszcze podjęte uchwały rad miasta w tym zakresie. We Wrocławiu trwa nadal zbieranie wniosków, które zakończy się w sierpniu, a na ten moment otrzymali 650 wniosków, w tym ok. 95 proc. z ROD-ów o zachowanie zieleni. Gdańsk, podobnie jak Kraków, zakończył już etap zbierania wniosków, ale od gdańszczan wpłynęło ich znacznie mniej, bo 760.

Najwięcej wniosków o nową zabudowę mieszkaniową i zieleń

Zespół opracowujący dokument planu ogólnego zarejestrował już ok. 8,5 tys. wniosków i wynika z nich, że dotyczą: strefy SJ (strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną) lub wskazania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowią ok. 40 proc. wniosków (ok. 2800 wniosków zarejestrowanych),

terenów zieleni plus wnioski o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, stanowią ok 32 proc. (ok. 2 200 wniosków zarejestrowanych),

terenów wielorodzinnych, stanowią ok. 7 proc. (ok. 500 wniosków zarejestrowanych),

pozostałe wnioski ok. 21 proc. dotyczą przeznaczenia poszczególnych obszarów miasta pod tereny parkingów z zielenią, tereny usługowe, usług z zielenią czy tereny komunikacyjne.

Najwięcej wniosków zostało złożonych przez osoby prywatne – 8150, które wnioskowały w zakresie swoich nieruchomości. Formularze składały też instytucje, organizacje, firmy, rady dzielnic. Wnioski dotyczą różnorodnych terenów na obszarze całego miasta, ale największą aktywnością wykazali się mieszkańcy dzielnic: Dębniki, Wzgórza Krzesławickie, Podgórze, Nowa Huta. Wnioski do planu ogólnego będą teraz analizowane i sprawdzane pod kątem merytorycznym, a następnie powstanie zarządzenie prezydenta, w którym zostanie przedstawiony wykaz wniosków wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. W tym czasie także zostanie przedstawiony projekt planu. Ważnym etapem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami. Wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur poinformował: – Trwa wprowadzanie wniosków. Zakładamy, że we wrześniu powstanie raport, każda uwaga będzie rozpatrzona i oceniona, czy będzie wchodzić do planu ogólnego. Te uwagi są potrzebne, aby stworzyć plan ogólny, który jest nową regułą gry o miasto, nową regułą gry o przestrzeń. Chcemy, aby ład przestrzenny stał się częścią świata, w którym żyjemy, możemy zauważyć, że ta tęsknota za estetyką w przestrzeni, znalazła odzwierciedlenie w liczbie wniosków.

Plan ogólny zastąpi studium zagospodarowania Krakowa

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tego powodu odstąpiono w Krakowie od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

Plan ogólny w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planu miejscowego oraz stanowić będą podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument planu ogólnego ma być w założeniu bardziej przystępny i będzie posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju.

Co ważne, wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym. W planie ogólnym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne dotyczące m.in. zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury transportowej i zieleni. Ponadto w planie ogólnym określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej – do budynku szkoły podstawowej oraz do obszarów zieleni publicznej.

Mieszkańcy Krakowa mogli dłużej składać wnioski do planu ogólnego

Przypomnijmy, że do 30 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski do planu ogólnego. O przedłużeniu terminu zdecydował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, zwiększając tym samym możliwość udziału krakowianek i krakowian w dialogu o przyszłości miasta.

Pierwszy termin składania przez mieszkańców wniosków do planu ogólnego był ustalony na 26 kwietnia ogłoszeniem poprzedniego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Termin ten został następnie wydłużony do 29 maja. Nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski dał czas mieszkańcom do 30 czerwca.

W związku z przedłużeniem terminu składania wniosków do planu ogólnego urząd prowadził kampanię informacyjną, w której z jednej strony przypominano o ostatecznym terminie, a z drugiej objaśniano na czym polega plan ogólny. Z tego powodu został zaplanowany szereg działań w social mediach, instrukcje w krakow.pl, były też materiały filmowe, kampania radiowa czy list do mieszkańców. Także na miejskich wydarzeniach plenerowych dyżurował pracownik urzędu z materiałami informacyjnymi. Po co są strefy czystego transportu?

