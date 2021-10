Planowali porwanie biznesmena z Krakowa, wcześniej zatrzymała ich policja. Wśród gangsterów Tomasz B. ps „Kadafi”. Ruszył proces

Na ławie oskarżonych zasiada Tomasz B. ps. Kadafi, Dariusz L. Artur G i Arthur H. Generalnie mężczyźni nie przyznają się do głównego czynu i przekonują, że obserwowali dom biznesmena, ale by go okraść z wartościowych rzeczy i nie mieli zamiaru dokonania porwania.

Arthur H. przyznał się jedynie do posiadania jednego naboju. Mówił, że znał pokrzywdzonego biznesmena Piotra J. i nie miał świadomości, że przekazywane o nim informacje podczas normalnej rozmowy z Arturem G. mogłyby posłużyć do dokonania przestępstwa.

- W tamtym czasie Piotr J. był moim najlepszym przyjacielem - nie krył oskarżony. Opowiadał, że dostarczył i skonfigurował telefon i komputer biznesmenowi i gdyby jego celem było przywłaszczenie jego bitcoinów to mógłby dokonać tego przestępstwa bez udziału osób trzecich nie wychodząc z z domu. - A przy moim poziomie wiedzy technicznej Piotr J. nawet by się o tym nie zorientował - mówił.