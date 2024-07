Planowane przedszkole w Poroninie nie będzie wzbudzać kontrowersji? NOWA KONCEPCJA

Pod koniec 2023 roku urząd gminy zaprezentował koncepcję nowego przedszkola. Zakładała ona, że bryła nowego miejsca dla dzieciaków będzie odbiegała od typowe zabudowy podhalańskiej. - Budynki użyteczności publicznej zasadniczo ze względu na swoje funkcje, ale również wymogi bezpieczeństwa odbiegają od typowej zabudowy, ponieważ chodzi tu przede wszystkim o funkcjonalność – broniła wizji Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. - Planowane przedszkole będzie budynkiem nowoczesnym, ale przede wszystkim dostosowanym do dzieci. Budynek będzie się składał z trzech kondygnacji – na poziomie minus 1, zero oraz plus jeden.

Gdy koncepcja ujrzała światło dziennie, wielu mieszkańcy nie zostawiło na niej suchej nitki. „Takie pudło, koszmarek architektoniczny. Kompletnie nie pasuje do architektury Podhala”, „Budynek nie pasuje do Podhala”, „To tak jakby przedszkolaki układały klocki jeden na drugich i czekały kiedy się zawalą” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie mieszkańcy Poronina i Podhala zamieścili w mediach społecznościowych.

- Forma jest kompletnie niewłaściwa. Architekt, który to rysował jest pewnie bardzo zdolny, chce pozostawić po sobie ślad. Ale mógłby zrobić coś co z regionem będzie miało coś wspólnego. Nie chodzi mi oczywiście o to, że konieczne musi to być coś z drzewa i z góralskimi ozdóbki – mówił Jan Karpiel-Bułecka, architekt i regionalista.

Po fali krytyki prace nad przedszkole nie zatrzymały się. Urząd gminy w przetargu wybrał firmę, która zajmie się projektowaniem i budową nowego przedszkola. Do jej zadań należało także przygotowanie koncepcji. I tak druga okazuje się o wiele mniej kontrowersyjna.