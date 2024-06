Plany modernizacji Muzeum Archeologicznego do korekty. Powodem cenne znaleziska

- Chcemy przeprojektować zamysł klatki schodowej tak, by jak najmniej ingerować w to, co zostało odkryte. W przyszłości będzie tu rodzaj skansenu archeologicznego. Cały projekt modernizacji budynku jest tak ukierunkowany, żeby pokazać miejsce ze wszystkimi nawarstwieniami historycznymi: więzieniem, klasztorem i muzeum – dodaje Marek Golonka, zastępca dyrektora ds. administracji i inwestycji.