Pływacy Unii Oświęcim pojechali po naukę na ME juniorów do Rzymu, ale to Polska wróciła z dwunastoma medalami [ZDJĘCIA]

Przed wyjazdem na mistrzostwa oświęcimscy szkoleniowcy byli świadomi tego, że zawodnicy Unii będą w Rzymie przede wszystkim zdobywać nowe doświadczenia. Wszak dla nich była to pierwsza tak wysokiej rangi międzynarodowa impreza. Już sama kwalifikacja na mistrzostwa była dla oświęcimskich zawodników wielkim wyróżnieniem.

- Dla polskiego pływania były to jednak najlepsze mistrzostwa Europy w historii – podkreśla Piotr Woźnicki, szef polskiej ekipy w Rzymie, na co dzień trener w oświęcimskiej SMS. - 12 medali dało Polsce miejsce na najniższym podium w klasyfikacji medalowej. Identyczny wynik osiągnęliśmy w klasyfikacji punktowej. Wielu młodych zawodników rzymskich mistrzostw juniorów wystąpi wkrótce w igrzyskach olimpijskich w Tokio, co jest dowodem niezwykle wysokiego poziomu zawodów w Rzymie.

Oświęcimianie blisko finałów w Rzymie

W startach indywidualnych najwyżej z oświęcimian sklasyfikowany został Michał Piela, zajmując 12 miejsce w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. - Myślę, że właśnie z tym wyścigu byłem najbliżej zakwalifikowania się do finału, co byłoby dla mnie wielkim sukcesem, bo jestem młodszym rocznikiem w mistrzostwach. Uzyskałem w tym wyścigu czas zbliżony do „życiówki” – podkreśla wychowanek Unii. - Wydaje mi się, że miałem jeszcze szansę na półfinał na 200 metrów stylem zmiennym. Tym razem się nie udało, ale z imprezy wynoszę wiele. Przecież właśnie poprzez takie międzynarodowe kontakty można się rozwijać. Za rok postaram się o kolejną kwalifikację na mistrzostwa Europy juniorów.