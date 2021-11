Po kładce dla pieszych nad Sołą w Oświęcimiu będą jeździć samochody? Miasto rozważa taką możliwość na wypadek sytuacji awaryjnych[ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Powrócił pomysł, aby kładkę dla pieszych i rowerzystów nad Sołą w Oświęcimiu przebudować z myślą także o ruchu kołowym w awaryjnych sytuacjach Bogusław Kwiecień Zobacz galerię (10 zdjęć)

Kładka nad Sołą między ulicami Bulwary i Cichą w Oświęcimiu zostanie przebudowana. Miasto rozważa możliwość wykorzystania jej w wyjątkowych sytuacjach także przez samochody osobowe. Sąsiedni most Piastowski jest często zakorkowany, co utrudnia przejazd m.in. karetek pogotowia ratunkowego. Prawdziwą gehennę przeżywają kierowcy, gdy przeprawa jest zamknięta z powodu zdarzenia drogowego lub remontu. Wtedy jedynym połączeniem dwóch części miasta jest most Jagielloński.