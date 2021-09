Po opadach deszczu ul. Stary Olkusz zamienia się w sadzawkę. Mieszkańcy są oburzeni [ZDJĘCIA]

Na ul. Stary Olkusz na drodze nie ma ani jednej studzienki odprowadzającej wodę. W efekcie od wielu lat po opadach deszczu przypomina bardziej potok niż trakt miejski.

Od lat szukamy pomocy w urzędzie. Drogą zarządza gmina. Ta sama gmina, która co rusz chwali się nowymi inwestycjami drogowymi w Olkuszu. U nas nic się nie zmienia. Nie chodzi tutaj o stan drogi tylko o podtopienia. Mimo wielu interwencji jedyne co się zmienia to ilość naszych wizyt w urzędzie