Podhale. Chcą zrobić regularną linię do Morskiego Oka z Nowego Targu przez Bukowinę Tatrzańską Łukasz Bobek

Droga do Morskiego Oka - tak niestety często wygląda w sezonie. Ludzie jadą autami, a potem nie mogą znaleźć wolnego parkingu. Dlatego lepiej wybierać się komunikację zbiorową - problem parkingu nam odpada Łukasz Bobek Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Już na przyszłe wakacje do Morskiego Oka będzie można dojechać autobusem kursowym z Nowego Targu. Takie połączenie chce stworzyć Miejski Zakład Komunikacji w stolicy Podhala. Autobusy mają kursować przez Białkę i Bukowinę Tatrzańską aż do Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka.