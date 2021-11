Podhale. Mieszkańcy mają dość quadów. Stworzyli petycję w tej sprawie. Tymczasem w niedzielę doszło do kolejnego wypadku quada

Do wypadku doszło ok. godz. 14. Na drodze publicznej zderzyły się dwa quady. Na miejscu policjanci zastawili dwie osoby, które jechały quadami, a także właścicieli jednej z wypożyczalni tych maszyn. - Poszkodowana w zdarzeniu została 30-letnia mieszkanka pow. goleniowskiego w woj. zachodniopomorskim. Kobieta doznała poważnych obrażeń. Ma m.in. złamaną kość żuchwową. Została przetransportowana do szpitala w Zakopanem - mówi Krzysztof Waksmundzki z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Drugim prowadzącym quada był 27-letni mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego. Jemu nic się nie stało.

30-latka najechała na tył quada 27-latka. Z uwagi na obrażenia policja nie mogła na miejscu z nią porozmawiać, ani zbadać pod kątem zawartości alkoholu we krwi. W szpitalu została jej pobrana krew do badania na zawartość alkoholu. 27-latek z kolei był trzeźwy.