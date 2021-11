Podhale. Nie żyje 63-letni mężczyzna znaleziony przy drodze na Stasikówce. To był zawał, czy wypadek?

Leżącego mężczyznę znalazł inny przechodzień. Zaalarmował służby. Na miejsce jako pierwsi przybyli strażacy. Podjęli reanimację, którą następnie przejęli ratownicy medyczni. Po ok. 30 minutach stwierdzono zgon mężczyzny.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Straż pożarna podaje, że w miejscu, gdzie znajdował się 63-latek nie było żądnego samochody, który mógłby go potrącić. Na ciele 63-latka nie było także żadnych oznak, by ucierpiał w wyniku potrącenia. Nie wykluczone, że mężczyzna zmarł np. na zawał.

Okoliczności śmierci wyjaśnia policja.