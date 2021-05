Podhale. Rabkoland otwiera się po miesiącach przestoju. Karuzele pójdą w ruch od 21 maja

Kraków. W Płaszowie szykuje się wycinka drzew. Czy musi do niej dojść?

Budowa magistrali wodociągowej do Nowej Huty ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Wcześniej jednak trzeba wyciąć drzewa na drodze rurociągu w planowanym parku rzecznym Ogród Płaszów. Jacek Młynarz, radny Dzielnicy XIII Podgórze obawia się, że pod topór może pójść nawet kilkadziesiąt drzew. Krakowskie wodociągi zapewniają, że na terenie planowanego Ogrodu wycinka obejmie tylko ok. 20 drzew. We wtorek 18 mają się odbyć konsultacje z wykonawcą robót odnośnie zakresu wycinki.