Podhale. Rondo Skoczków Polskich na terenie gminy Nowy Targ. Na razie tylko w internecie. Czy faktycznie zyska takich patronów?

Marcin Kolasa zaznacza, że na razie urząd gminy zajęty jest pracami nad finalizacją prac budowlanych nad obwodnicą. - Jest to istotny punkt dla samorządu i mieszkańców wsi, dla których obwodnica będzie odciążeniem. Dlatego skupiamy się na tym, by zakończyć budowę i to jest priorytetem - mówi urzędnik.

Wszystko wskazuje więc na to, że rondo nazwał w internetowych mapach jakiś kibic-internauta, który chciał w ten sposób zasygnalizować władzom, jakiej nazwy oczekują mieszkańcy.

Jeśli taka nazwa by się utrzymała, byłoby to pierwsze miejsce na Podhalu, które uhonorowałoby wszystkich skoczków narciarskich za ich sukcesy. A mamy kogo. Z Podhala pochodzą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kit czy choćby Andrzej Stękała. To zawodnicy, którzy nadal skaczą. Do tego dochodzi plejada zawodników spod Tatr, którzy święcili sukcesy w przeszłości.