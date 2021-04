Zakopane. Awantura z paralizatorem i turystami. Przed sądem toczy się proces przeciwko dwóm góralkom

O sprawie zrobiło się głośno w sierpniu 2019 roku. To właśnie wtedy rodzina z dwójką małych dzieci z Pomorza Zachodniego przyjechała do Zakopanego na wypoczynek. Turyści wynajęli przez portal rezerwacyjny apartament na Pardałówce. Po jednej nocy – jak mówią – zostali wyrzuceni na bruk. Matka dzieci wylądowała w szpitalu, mężczyzna trafił na komendę, gdzie złożył zeznania.

- Do apartamentu przyjechaliśmy po godz. 17. Przy wejściu do środka nie widzieliśmy właścicieli. Dostaliśmy SMS-em kod do skrzynki, w której był klucz. W środku zauważyliśmy, że w przedpokoju jest kamera obrotowa. To nas zdziwiło – mówi turystka z Pomorza Zachodniego.

Z zeznań turystów wynikało, że po ok. 10-15 minutach przyjechały do mieszkania dwie kobiety. Od wejście atmosfera miała być bardzo napięta i nieprzyjemna. Góralki od początku miały nagrywać cała sytuację telefonem komórkowym, a także miały ze sobą paralizatory. - Rzucały wulgaryzmy w naszą stronę. Nazywały mnie debilem, mówiły, żebyśmy „spierd….li”. Nasze dzieci nazywały bachorami. Myśmy nie byli spakowani. Zaczęły zbierać pościel, ręczniki. W pewnym momencie jedna z pań wyrzuciła nasze torby na klatkę schodową – opisywali turyści. Oni również zaczęli nagrywać całe zajście telefonem komórkowym. Prowiant zakupiony przez turystów został z lodówki wyrzucony przez okno na ogród.

Sytuacja stała się bardzo napięta. Doszło do przepychanek nie tylko słownych. - Starsza z Pań napluła mi w twarz co najmniej dwa razy – zeznawał w sądzie turysta. Twierdzi on, że został "dziubnięty" paralizatorem. Jego zdaniem był on włączony, o czym ma świadczyć wypalona dziura w jego koszulce. Z kolei jego żona zeznawała, że została paralizatorem uderzona.

Mężczyzna zeznał, że został popchnięty, wywrócił się i upadł na stolik. Ten się rozpadł. - Zaraz usłyszałem, że będę musiał za niego zapłacić 700 złotych – mówił w sądzie.

Na miejsce wezwana została policja i karetka pogotowia. Turystka została przez ratowników medycznych przewieziona do szpitala w Zakopanem. Miała obity bark. - Po powrocie z Zakopanego musiałam przejść dwutygodniową rehabilitację by móc wrócić do pracy – zeznawała turystka. Do szpitala – własnym środkiem transportu – dojechały także dwie góralki. Właścicielki potem również pojawiły się na komendzie policji, gdzie złożyły zawiadomienie, tyle że na turystów.