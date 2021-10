Podhale. Strażacy szykują się do sezonu narciarskiego. Ćwiczyli ewakuacje narciarzy z wyciągu

Strażacy z Podhala przygotowuje się do nowego sezonu narciarskiego. I nie chodzi o ćwiczenia, by szusować na nartach, ale o działania w sytuacjach kryzysowych na wyciągach narciarskich. Chodzi przede wszystkim o pomoc ludziom, którzy mogą utknąć na wyciągach krzesełkowych w wyniku awarii kolei. Takie sytuacje już się w przeszłości zdarzały. A że dochodzi do tego w trakcie zimy, gdy temperatury spadają poniżej zera, służby muszą działać błyskawicznie - bo uwięzieni na unieruchomionych wyciągach narażeni są na szybkie wychłodzenie, a nawet hipotermię.

Dlatego, by sprawnie przeprowadzać ewakuację uwięzionych narciarzy, każdego roku strażacy z Podhala prowadzą ćwiczenia na wyciągach. W ich trakcie ewakuują pozorantów z kolei krzesełkowych.

Strażacy wykorzystują do tego długie drabiny, a jak trzeba, stosują techniki wspinaczkowe z wykorzystaniem lin.