Podhale. Św. Jan Paweł II został patronem powiatu tatrzańskiego. - To dla nas wielki honor, ale i wyzwanie - mówił starosta tatrzański

Św. Jan Paweł II został patronem powiatu tatrzańskiego. Specjalną zgodę Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej przekazał władzom powiatu tatrzańskiego, a także przedstawicielom gmin wchodzących w skład powiatu metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski. Ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem powiatu nastąpiło dokładnie 24 lata od pamiętnej mszy świętej papieża Polaka pod Wielką Krokwią, w czasie której doszło do hołdu górali polskich.

Uroczystości nadania patrona powiatowi rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium narodowym Matki Bożej Fatimskiego na zakopiańskich Krzeptówkach. Nabożeństwo, które celebrował metropolita krakowski, odbyło się przy tym samym ołtarzu, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę świętą pod skocznią. Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że kard. Karol Wojtyła papieskie imiona przejął po swoim poprzedniku. Albino Luciani z kolei pragnął nimi złożyć hołd, a jednocześnie nawiązać do swych dwóch wielkich, świętych poprzedników: Jana XXIII i Pawła VI. Oba te imiona nawiązują z kolei do dwóch Apostołów: św. Jana – umiłowanego ucznia Jezusa, który w swoich listach pisał o konieczności miłości między braćmi i św. Pawła –„nauczyciela narodów”, który miał ambicję głosić Chrystusa tam, gdzie jeszcze nikt o Nim nie słyszał. Arcybiskup zwrócił uwagę, że pontyfikat Jana Pawła I trwał bardzo krótko i dopiero jego następca urzeczywistnił przesłanie zawarte w tych imionach podczas jednego z najdłuższych w historii Kościoła pontyfikatów.

Metropolita krakowski podkreślił, że życie i pontyfikat Jana Pawła II głęboko wpisały się w to, co o sobie i o swojej apostolskiej działalności wyznał św. Paweł Apostoł w odczytywanym dziś w liturgii fragmencie Drugiego Listu do Koryntian: „uwierzyłem, dlatego przemówiłem”. Ojciec święty od Mszy inaugurującej pontyfikat głosił Chrystusa na wszystkich areopagach świata i pokazywał, że tylko On jest kluczem do zrozumienia godności i powołania człowieka.

Arcybiskup przypomniał, że dokładnie 30 lat temu, 6 czerwca 1991 roku, Jan Paweł II przebywał w Olsztynie w ramach swej czwartej pielgrzymki do ojczyzny odbywanej szlakiem Dekalogu – rozważał tam treść ósmego przykazania: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Ojciec święty rozważania prowadził od strony pozytywnej podkreślając, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a Chrystus powiedział o sobie, że jest prawdą. Stąd „całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy”.

– Jeśli człowiek żyje w prawdzie, staje się odblaskiem Boga. Jeżeli człowiek głosi prawdę, pokazuje swoją godność człowieka stworzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo – komentował abp Marek Jędraszewski dodając, że Jan Paweł II nakreślił dramat ludzkiej wolności – wyboru przed którym stoi każdy z nas, cały polski naród, a także Europa. – Wybór albo za Chrystusem, który jest prawdą, albo przeciw Chrystusowi z wszystkimi tragicznymi następstwami tego wyboru polegającymi na zanurzaniu się w otchłani kłamstwa, nieprawdy i fałszu - mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że odejście od Chrystusa doprowadziło Europę do zniewolenia przez dwa totalitaryzmy w XX wieku. – Niestety, ten „rozstaj”, o którym mówił papież 30 lat temu w Olsztynie – albo z Chrystusem do wolności, albo od Chrystusa ku jeszcze większym zniewoleniom – znajduje dzisiaj coraz to nowe kształty i postaci, niekiedy prawdziwie dramatyczne – mówił abp Marek Jędraszewski. W tym kontekście przywołał raport, który jeszcze w czerwcu ma być głosowany w Parlamencie Europejskim. Jego autorem jest Chorwat Predrag Matić z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dokument został już zatwierdzony bezwzględną większością głosów przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM). Arcybiskup streścił tezy raportu, w którym ochronę życia ludzkiego od poczęcia nazywa się „pogwałceniem praw człowieka i formą przemocy ze względu na płeć”, a aborcję „prawem człowieka”. Postuluje się zniesienie prawa do sprzeciwu sumienia u personelu medycznego, by np. uniemożliwić lekarzom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu dzieci nienarodzonych, a odmowa przeprowadzenia aborcji ma być „traktowana jako odmowa opieki medycznej”. Autorzy raportu żądają także aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt „bez względu na wiek” i bez zgody rodziców. Dokument zakłada również indoktrynację ideologią lobby LGBT i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców oraz szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej.

- Jaki wyrok na dzieci nienarodzone, ale także na kształt życia społecznego państw i narodów tworzących Unię Europejską zapadnie 23 czerwca? Wiele będzie zależało od sumienia europosłów, także naszych europosłów. Bardzo wiele będzie zależało -mówił arcybiskup apelując o modlitwę w intencji decydentów, aby zrozumieli, że „odrzucając Chrystusa i Jego prawo miłości porzucają człowieka i wydają go na łup ciemnych sił, aż po utratę życia”. Metropolita krakowski zauważył, że wiele było motywów dla nadania patronatu św. Jana Pawła II Wielkiego Powiatowi Tatrzańskiemu. Było nim z pewnością osobiste umiłowanie Tatr i Podhala przez Karola Wojtyłę. Ale jednym z najbardziej istotnych argumentów było to, że Powiat Tatrzański „potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemocowej dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender”.

Arcybiskup przypomniał też hołd górali złożony Janowi Pawłowi II w Zakopanem pod Krokwią 6 czerwca 1997. Ojciec święty beatyfikował wówczas s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską, a homilię poświęcił „geniuszowi kobiety”. - Trzeba wracać do geniuszu kobiety po to, by ratować u niektórych choćby resztki sumienia i poczucia odpowiedzialności za życie najbardziej bezbronnych i najbardziej niewinnych - mówił abp Marek Jędraszewski. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta sesja wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu tatrzańskiego – rady powiatu, rad gmin Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, a także rady miasta Zakopane. Poszczególne rady jednogłośnie przyjęły uchwały o nadaniu powiatowi tatrzańskiemu patrona w postaci św. Jana Pawła II. Z kolei metropolita krakowski przekazał staroście tatrzańskiemu, burmistrzowie Zakopanego i wójtom gmin kopie zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie św. Jana Pawła II patronem powiatu tatrzańskiego.

- To wielkie wydarzenie. Dekret Stolicy Apostolskiej to dla nas honor i zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zadanie i wyzwanie. Jest to wielki nasz cel na przyszłość. Myśl o tym, aby powiat miał swojego patrona, aby był to św. Jan Paweł II Wielki pojawiła się wkrótce po tym, gdy taka możliwość w świetle przepisów kościelnych zaistniała. Taką inicjatywę złożył zarząd Związku Podhalan w Zakopanem, który 8 kwietnia 2019 roku przyjął stosowną uchwałę w tej sprawie. Z kolei 13 listopada 2019 roku rada powiatu tatrzańskiego wyraziła zgodę na wystąpienie przez starostę do metropolity krakowskiego z wnioskiem o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem. W październiku 2020 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej potwierdziła, że wobec Boga św. Jan Paweł II Papież jest patronem powiatu tatrzańskiego - mówił Piotr Bąk, starosta tatrzański.

I dodał, że uznanie Papieża Polaka za patrona powiatu ma wymiar historyczny: zarówno w perspektywie przeszłości, jak i przyszłości. - Jest zwieńczeniem nie tylko relacji jakie łączyły Papieża Polaka z Tatrami i ich ludem. Ale także, a nawet przede wszystkim, deklaracją gotowości do wdrażania jego nauczania oraz podążania ścieżkami jego świętości w każdym wymiarze życia społecznego, który pozostaje w gestii samorządu. Pragniemy tym samy wypełnić prośbę Jana Pawła II wypowiedzianą w 1979 roku na krakowskich Błoniach: Zanim stąd odejdę proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy - cytował starosta tatrzański.

Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego, dodał, że nie byłoby tej sesji rady powiatu, gdyby nie było wizyty Jana Pawła II na Podhalu w 1997 roku. - Wizyty, która przecież nie była łatwa. Dlatego chcę podziękować wszystkim osobom, które do tej wizyty doprowadziły. To wszystko co przez szereg lat tutaj się działo na Podhalu, dzięki tej wierze, doprowadziło do tego że Jan Paweł II przyjechał do górali. Tak naprawdę ta wizyta zjednoczyła wszystkich górali, nie tylko górali podhalańskich. To było wydarzenie, gdy wszyscy zamanifestowali swą wiarę, pokazali, że tak bardzo kochają Ojca Świętego. To było z pewnością najważniejsze wydarzenie w historii miasta Zakopane – mówił burmistrz. Na koniec dodał, że nadania patrona św. Jana Pawła II powiatowi tatrzańskiemu to prawdziwy zaszczyt dla wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu.

W uroczystości w sanktuarium na Krzeptówkach, a następnie na sesji rady powiatu i gmin obecni byli marszałek woj. małopolskiego Witold Kozłowski, wicewojewoda Ryszard Pagacz, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski, posłanka Anna Paluch, a także przedstawiciele powiatów partnerskich dla powiatu tatrzańskiego, jak również reprezentanci służb mundurowych z powiatu tatrzańskiego. Źródło: Kuria Metropolitalna w Krakowie, materiały własne