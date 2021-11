Podhale. Tir z darami wyruszył na Białoruś. Jedzie ze wsparciem do Polaków na kresach

Z Podhala wyjechał cały tir z darami dla Polaków na Białorusi. Znalazły się tam ubrania, zabawki, środki czystości. To kolejna pomoc dla Polaków na kresach organizowana przez Fundację Dunajec z Harklowej.

Duży transport darów dla Polaków na terenie Białorusi wyruszył 15 listopada.

- W sumie udało się nam zebrać ok. 20 ton towaru. To żywność, chemia gospodarcza, artykuły szkolne, odzież, wózki inwalidzkie, łóżka do rehabilitacji – wylicza Zbigniew Konopka z Fundacji Dunajec.