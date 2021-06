Podhale. Zabytkowa stacja kolejowa w Podczerwonem zmieniła się w rowerowe centrum na szlaku wokół Tatr

Jak podkreślił wójt Gminy Czarny Dunajec inwestycje tego typu niosą korzyści zarówno dla lokalnych przedsiębiorców jak i samej gminy. – To system naczyń połączonych – ocenia Ratułowski. – Nowe atrakcje napędzają ruch turystyczny, ten z kolei pozwala generować dochody bazie noclegowej czy branży gastronomicznej, a to wszystko przekłada się na budżet własny całej gminy.

Oferta tras rowerowych w Gminie Czarny Dunajec jest rozbudowana, a ich użytkownikami są nie tylko wprawieni kolarze, ale także rodziny z dziećmi.

– W weekendy, kiedy jest piękna pogoda, nasze ścieżki rowerowe cieszą się ogromną popularnością, dlatego chcemy, by infrastruktura wokół nich stale się rozwijała, to bardzo ważne – mówił Marcin Ratułowski. – Wiemy, że zawodowi kolarze trenując nie zwracają uwagi na to, co znajduje się wokół nich, ale jeżeli mamy do czynienia z całymi rodzinami, które decydują się na aktywny wypoczynek na rowerze, sytuacja wygląda inaczej. Rodziny planując trasę na przejażdżkę bardzo często wybierają miejsca, w których można się zatrzymać, odpocząć, napić się i zjeść czy się odświeżyć się, po prostu spędzić miło czas.