Podwójne obchody 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. W niedzielę z udziałem prezydenta RP, za tydzień obecny ma być wicepremier

Styczniowe spotkania przy grobie Witosa to już tradycja

- Dekadę temu wskrzesiliśmy tę piękną tradycję spotkań w Wierzchosławicach, którą zainicjowali działacze rolniczej Solidarności w czasach komunistycznych, kiedy ówczesna władza źle na to patrzyła i zakazywała tego typu zgromadzeń. Oni jednak mieli wiele odwagi i determinacji, aby pamiętać o tej rocznicy i przyjeżdżać do Wierzchosławic, żeby spotkać się przy grobie Wincentego Witosa i Stanisław Mierzwy – mówi Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna, którego tata – Stanisław Chrobak, był jednym z organizatorów tych zakazanych styczniowych spotkań w Wierzchosławicach.

Rolnicza Solidarność od dziesięciu lat organizuje w Wierzchosławicach obchody urodzin Wincentego Witosa. To nawiązanie do podobnych spotkań przy grobie legendarnego twórcy ruchu ludowego, trzykrotnego premiera RP i jednego z ojców odzyskanej przez Polskę niepodległości, które odbywały się z inicjatywy NSZZ RI „Solidarność” w latach 80-tych.

Na program wydarzenia składają się:

Gmina Wierzchosławice organizuje własne uroczystości

Program wydarzenia jest niemal identyczny, z tą różnicą, że część oficjalna, połączona z sesją naukową odbędzie się w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, gdzie w poprzednich latach spotykali się również działacze rolniczej Solidarności i PiS.

- Nasze spotkania mają długą tradycję, ale w tym roku, wyjątkowo, postanowiliśmy je przyspieszyć i zmienić miejsce spotkania oraz konferencji na Wojnicz, aby nie wchodzić w paradę uroczystościom, które organizuje gmina – tłumaczy Dawid Chrobak.

Inaczej sprawę tę komentuje wójt Wierzchosławic, Andrzej Mróz.

- Zaprosiłem przedstawicieli NSZZ RI Solidarność do komitetu organizacyjnego ogólnopolskich obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, aby wspólnie przygotować tę uroczystość i w ten sposób podnieść jej rangę. Miałem nadzieję, że dzięki temu, przyjadą razem do Wierzchosławic najważniejsze osoby w naszym kraju, które czują się związane z Witosem. Byłby to piękny gest ponad podziałami politycznymi i hołd oddany tej wielkiej postaci. Niestety druga strona tematu nie podjęła i zdecydowała się zorganizować osobne obchody - wyjaśnia Andrzej Mróz.