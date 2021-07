Pogoda na czwartek, 15 lipca. Dzień deszczowy i upalny. Możliwe burze z gradem i porywy wiatru nawet do 100 km/h

Przelotne opady deszczu i burze nie ustąpią także w piątek. Kiedy zagrzmi, spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Ziemi Lubuskiej do 33 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota również zapowiada się z deszczem i burzami, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw, a porywy wiatru wyniosą do 80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 st. C na Dolnym Śląsku do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.