Pogoda na czwartek, 24 czerwca. Wytchnienie od upałów i burz coraz bliżej

Na horyzoncie widać koniec uciążliwej fali upałów i gwałtownych burz. Zanim jednak pogoda się uspokoi, zafunduje nam jeszcze kilka trudnych dni.

Czwartek przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie, południu i w centrum pojawią się burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywami wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę, a także gradem. Na pozostałym obszarze Polski może miejscami przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Niewykluczone są przelotne opady deszczu i burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.