Pogoda na niedzielę, 2 października. Temperatura dojdzie nawet do 23 stopni. W kolejnych dniach zrobi się trochę chłodniej

W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej słońca będzie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W Małopolsce termometry pokażą od 15 st. C na Podhalu do 21 st. C w Krakowie i Chrzanowie.

Wiatr powieje umiarkowanie, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie - małe do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.