TVN Mateo/x-news

Sobota będzie pogodna na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.