Pogoda na środę, 14 lipca. Środa upalna i burzowa

Końca gwałtownych burz na razie nie widać. W ciągu następnych dni to towarzyszące im intensywne opady deszczu będą największym niebezpieczeństwem. Upał także nie da za wygraną. Temperatura poszybuje aż do 35 stopni Celsjusza.

Niebezpiecznie zapowiada się noc ze środy na czwartek. W pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię i Mazury, wystąpią burze i ulewy z opadami rzędu 30-50 l/mkw. Niewykluczone, że będą miejsca, gdzie deszczu spadnie jeszcze więcej.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. Miejscami wystąpią burze z gradem i opadami deszczu do 30-50 l/mkw., szczególnie intensywne będą na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Dolnym Śląsku, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podlasiu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz w porywach rozpędzi się do 90 km/h.