Pogoda na weekend i Wszystkich Świętych. Będzie ciepło, ale zawieje silny wiatr. Termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza TVN Meteo/x-news

Prognoza pogody na weekend i 1 listopada: w końcówce października czeka nas złota polska jesień, choć z jednym "ale". Temperatura maksymalna będzie dochodzić nawet do 18 stopni Celsjusza i to przy bezchmurnym niebie, jednak ceną za to będzie porywisty wiatr. Pogoda zacznie się psuć we Wszystkich Świętych.