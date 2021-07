Pogoda na wtorek, 13 lipca. Gorący i słoneczny dzień. W kolejnych dniach możliwe niebezpieczne burze TVN Meteo/x-news

Wtorek zapowiada się gorąco i słonecznie. Jedynie w południowo-wschodniej części Polski spodziewamy się lokalnych burz. Będzie gorąco, żar będzie lal się z nieba. W Małopolsce zobaczymy od 26 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 30 st. C w Krakowie do 31 st. C w Suchej Beskidzkiej i Tarnowie.