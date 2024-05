Do Krakowa i Małopolski znów nadciągają burze. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Alert RCB

- Dziś od 12:00 do 00:00 (20 maja) w Polsce ponownie pojawią się niebezpieczne burze z lokalnie bardzo silnymi opadami deszczu do 50 mm, z porywami wiatru do ok. 70 km/h oraz z opadami gradu i wyładowaniami atmosferycznymi. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.- informuje IMGW PIB.

– Biorąc pod uwagę II stopień ostrzeżenia, zawnioskowaliśmy o alert RCB, który właśnie został wydany. Służby są w gotowości. Stosowna informacja została również przekazana do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Przypominamy, że podczas burzy trzeba zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim unikać otwartych przestrzeni i jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.